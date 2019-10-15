تعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين في شهر أكتوبر

الموجز

بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري يوم 20 من الشهر نفسه، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وكانت الوزارة، أعلنت تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ليصبح الموعد في 15 سبتمبر، و20 أكتوبر.



وكانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين قدمت موعد الصرف نظرًا لبدء العمل بالموازنة الجديدة، فضلًا عن حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي.