اطفاء بيروت الى منطقة الدبية للمؤازرة في اخماد نيران بمرتفعاتها

افادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ انه بناء لتوجيهات ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، وبعد ان هبت الرياح الحارة التي تأثر فيها ​لبنان​، وتسببت في اشتعال النيران في مرتفعات منطقة الدبيه، توجهت في هذه اللحظات قوة من ​فوج اطفاء مدينة بيروت​ للمؤازرة في اخماد النيران التي اندلعت، وسيبقى ​فوج اطفاء بيروت​ في اعلى جهوزية لتقديم المساعدة ومد يد العون عند كل طارىء.

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