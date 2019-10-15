الخارجية التركية نددت بقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن عمليتها شمال سوريا

نددت وزارة الخارجية التركية بـ"القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن عمليتها شمال سوريا"، مؤكدةً أنه "لا حق للاتحاد الأوروبي أن يعطي بلادنا درسًا في مكافحة تنظيم "داعش" الارهابي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا الدول الأعضاء إلى "اتخاذ قرارات قوية بوقف بيع الأسلحة لتركيا"، مطالبًا تركيا بـ"وقف العملية العسكرية وسحب قواتها من شمال شرق سوريا".
ودان العملية التركية، معتبرًا إياها "تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها وتهديدا لمسار الحل السياسي في سوريا، كما أنها تضاعف معاناة المدنيين السوريين وتعيق إمدادهم بالمساعدات".
ودعا إلى عقد اجتماع وزاري حول داعش.
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