جمهورية التشيك تجمد تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلن وزير الداخلية ​التشيك​ي يان هاماتشيك أن "جمهورية التشيك تعلق فورا رخص التصدير للمعدات العسكرية إلى ​تركيا​"، مشيراً الى أنه "جمهورية التشيك تعلق فورا رخص التصدير للمعدات العسكرية إلى تركيا".

ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس ​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الخارجية، الذي لم يقرر فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، لكن القرار يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد البت بشكل مستقل في هذه المسألة.

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