"تنسيقية شباب الأحزاب" تطالب بإطلاق برامج لزيادة الوعى السياسى للمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وممثلة لحزب الشعب الجمهورى، إن المرأة المصرية هى ذاتها المعنية بقضاياها وإن كانت تحظى بدعم من الرجال، ولكن يقع على عاتقها الحمل الأكبر فى كيفية رفع الوعى السياسى للنساء على مستوى الجمهورية.

وأوضحت "إيمان طلعت" أن نسبة مشاركة المرأة المصرية فى التصويت وعمليات الانتخابات عالية جداً، وهذا يعكس وعى النساء وكيف وصلت لهذه الدرجة، كما يعد ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها على أرض الواقع.

وأشارت عضو التنسيقية، إلى أن الأحزاب المصرية عليها دور كبير فى زيادة ورفع ثقافة المرأة المصرية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من البرامج التى تستهدف رفع الوعى لديهن خلال الفترة المقبلة، كما لوسائل الإعلام دور أيضا، وجميع المؤسسات التعليمية يقع على عاتقها مهمة زيادة الوعى لدى المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيية، والذى يعقد على مدار جلستين، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية تتحدث عن: تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل".