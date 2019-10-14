خاليلوزيتش: “لاختيار اللاعب المثالي للمنتخب لابد من الوقوف على المجموعة المثالية” _فيديو

أكد البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أنه مازال في مرحلة إعادة البناء مع العناصر الوطنية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين، بمدينة طنجة.
وأضاف خاليلوزيتش، خلال ندوته الصحافية التي تسبق لقاء الأسود الودي ضد الغابون غدا الثلاثاء: “مازلنا نبحث عن طريقة لعبنا ومباراة الغد لن تخرج عن هذا الإطار”.
وتابع المدرب البوسني: “مبارياتنا الودية التي لعبناها سواء في شهر شتنبر أو اكتوبر، الهدف منها هو إعادة بناء الفريق، صحيح النتيجة مهمة، لكن الأسمى من ذلك هو تكوين مجموعة متجانسة خلال نونبر القادم، الذي يصادف أول مباراة رسمية لنا”.
وعن اختياراته للاعبين، قال خاليلوزيتش: ” لاختيار اللاعب المثالي لابد من الوقوف على المجموعة المثالية”، مؤكدا أن اللاعب المحلي تنقصه السرعة والقوية البدنية مقارنة باللاعب المحترف في أوربا، ضاربا مثالا لذلك بأشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني.
يذكر أن مباراة المنتخب الوطني ضد الغابون، والتي سيحتضنها ملعب طنجة الكبير، بداية من الساعة الثامنة مساء، تمثل الظهور الرابع لخاليلوزيتش مع العناصر الوطنية، بعد وديات بوركينافاسو، والنيجر، ثم ليبيا.
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