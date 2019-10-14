بالتزامن مع الجدل، الذي أثير، أخيرا، بخصوص تأخر طباعة الكتب المدرسية، التي شملتها التحيينات، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن هناك كتابا واحدا فقط تأخر ولم يكن موجودا في السوق، وهو كتاب مرشدي في اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي.
وأوضح الوزير، مساء اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية، أنه منذ عام 2006، تاريخ استكمال إنتاج كتب جميع المستويات الدراسية، التي يبلغ عددها 390 كتابا مدرسيا، لم يتم إطلاق صفقات جديدة خاصة بتأليف الكتب المدرسية.
وأوضح أمزازي أن “التحيينات، والتغييرات، التي تتم، تهم اليوم 23 كتابا بالنسبة إلى المستوى الأول، والثاني ابتدائي، والثالث، والرابع، وذلك في إطار ما تنص عليه الرؤية الاستراتيجية، والمادة 28 من القانون الإطار”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “341 ملحقا للكتب المدرسية سلمت للناشرين، في يناير 2019، وكانت كلها متوفرة، وبقي 41 ملحقا فقط، تم تسليمها للناشرين في يونيو الماضي، وجلها كانوا متوفرين في السوق، وبقيت 8 كتب مدرسية، سلمت خلال الثلاثة أسابيع من شتنبر الماضي”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمزازي: كتاب واحد فقط لم يكن متوفرا في المكتبات من أصل 390 كتابا مدرسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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