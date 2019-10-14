لقاء «عشاء الأغبياء».. مبررات غريبة لحل جمعية «جذور»

قدّم المغرب، في رد رسمي وجهه إلى الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف، بعد تلقيه استفسارا من مقررين أمميين حول خطوة الإقدام على حل جمعية «جذور».

وقد بررت المراسلة الرسمية، التي بعثتها البعثة الدائمة للمغرب، خطوة حل الجمعية بناء على دعوى رفعها عامل عمالة الدار البيضاء أنفا، بما تضمنه اللقاء المناقشة المعروف باسم «عشاء الأغبياء»، تقول الرسالة المغربية إن هذا اللقاء تضمن خروجا عن مجال اشتغال الجمعية الأصلي الذي هو الفن والثقافة، وإن المشاركين فيه وجهوا اتهامات وإساءات إلى موظفي ومؤسسات الدولة.

وذهبت الرسالة إلى أن شكاية العامل جاءت بعدما عمد المشاركون في اللقاء إلى تناول مشروبات كحولية دون «حماية للجمهور الناشئ».