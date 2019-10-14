المكسيك: مقتل 14 شرطيا بهجوم شنه مسلحون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت السلطات المكسيكية إن 14 شرطيا قتلوا، الإثنين، في هجوم شنه مسلحون غربي المكسيك.

وكتب وزير الأمن الفدرالي على تويتر أن الحكومة "تدين الهجوم الذي أدى إلى مقتل 14 شرطيا في أغويليا في ولاية ميتشواكان. نحن على تواصل مع حكومة الولاية وسنضع كل مواردنا بتصرفها للعثور على المسؤولين ومحاكمتهم".

وأفادت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية أن الشرطة تلقّت بلاغا توجّهت على إثره إلى ضواحي المدينة، صباح الإثنين، حين فتح مسلّحون على متن شاحنات رباعية الدفع النار على عناصرها، قبل ان يضرموا النيران في عدد من سيارات الدورية.

وتشهد ولاية ميتشواكان منذ سنوات أعمال عنف تمارسها كارتيلات المخدرات وعصابات إجرامية وتنظيمات الأمن الذاتي.

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وفي 30 آب/ أغسطس أدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح 11 آخرين في قرية تيبالكاتيبيك الواقعة على بعد نحو 75 كيلومترا من أغويليا.

وفي 8 آب/ أغسطس عثرت السلطات على 19 جثة في قرية أوروابان الواقعة في وسط ولاية ميتشواكان بعضها مقطّعة الأطراف، وأخرى معلقة فوق جسر.

وحمّلت النيابة العامة في الولاية مسؤولية الواقعة لحرب بين عصابات الاتجار بالمخدرات.