إثيوبيا: مقتل 16 شخصا وإصابة 24 برصاص مسلحين مجهولين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول في الشرطة المحلية في أديس أبابا، الإثنين، إن مسلحين مجهولين قتلوا 16 شخصا، على الأقل، وأصابوا نحو 24 آخرين في قرية صغيرة بشمالي شرقي إثيوبيا.

وقع الحادث حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم السبت، بالتوقيت المحلي، في أوبنو، وهي قرية صغيرة بمنطقة أفامبو التابعة لإقليم عفار بشمالي شرق البلاد.

وقال نائب مفوض الشرطة في عفار، أحمد حميد، لرويترز "جاء المسلحون عبر جيبوتي، وقتلوا الناس".

وأضاف "لم نر أبدا من قبل حادثا بهذا الحجم، والذي فقد فيه كثير من المدنيين أرواحهم. نواصل التحقيق لتحديد هوية المسلحين".

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وقال مدير مستشفى هبتي في عفار، محمد حسن إن 28 شخصا وصلوا إلى المستشفى مصابين بجروح من جراء انفجار عبوات ناسفة وإطلاق نار.

وأضاف أن امرأة مصابة فقدت في الهجوم زوجها ورضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر.

وتنفذ إثيوبيا حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في نيسان/ أبريل 2018 بعد احتجاجات عنيفة مناوئة للحكومة أدت لاستقالة سلفه، هايلي مريم ديسالين.

وفاز أبي (43 عاما) يوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده في إنهاء عقدين من العداء مع إريتريا.