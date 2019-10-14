القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، شابين في بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت ’وفا’ عن مصادر محلية القول، إن "قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت كلا من: نصر الله محمود (17 عاما)، ومحمد منير درباس (23 عاما)، أثناء تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة".
إبعادٌ عن الأقصى
وفي سياق ذي صلة، أبعدت سلطات الاحتلال، 7 فلسطينيين، بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى ومحيطه، لـمدة 15 يوما.
وقال المحامي خالد زبارقة لـ "وفا"، إن "سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح الإثنين، سيدتين وخمسة مواطنين عقب زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأديته الصلاة فيه، وأفرجت عنهم بعد توقيفهم لعدة ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وهم: منتهى أمارة، ونور محاميد، ومعاذ محمدي، ومحمد عزام، وخليل أبو زين بن سعيد ، وطه شواهنة ، ومحمد نزار حسن".
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يُبعد 7 فلسطينيين عن الأقصى ويعتقل شابين بالعيسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.