الاحتلال يُبعد 7 فلسطينيين عن الأقصى ويعتقل شابين بالعيسوية 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، شابين في بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت ’وفا’ عن مصادر محلية القول، إن "قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت كلا من: نصر الله محمود (17 عاما)، ومحمد منير درباس (23 عاما)، أثناء تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة".

إبعادٌ عن الأقصى

وفي سياق ذي صلة، أبعدت سلطات الاحتلال، 7 فلسطينيين، بينهم سيدتان عن المسجد الأقصى ومحيطه، لـمدة 15 يوما.

وقال المحامي خالد زبارقة لـ "وفا"، إن "سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صباح الإثنين، سيدتين وخمسة مواطنين عقب زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأديته الصلاة فيه، وأفرجت عنهم بعد توقيفهم لعدة ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وهم: منتهى أمارة، ونور محاميد، ومعاذ محمدي، ومحمد عزام، وخليل أبو زين بن سعيد ، وطه شواهنة ، ومحمد نزار حسن".