وسائل إعلام: بريطانيا تراجع كل تراخيص صادرات الأسلحة إلى تركيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أ.ف.ب

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الإثنين، عزم لندن مراجعة جميع تراخيص صادرات الأسلحة التي صدرت إلى تركيا، رداً على عدوان الأخير شمالي شرق سوريا.

وأكدت صحيفة فايننشال تايمز، أن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.

وفي وقت سابق، وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، رداً على توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، باعتبار الهجوم يقوض الاستقرار الإقليمي، ويتسبب في معاناة المدنيين.

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وأعلنت التشيك، عقب الاجتماع الأوروبي، وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بأثر فوري، رداً على عدوان الأخير على شمالي شرق سوريا.

والسبت الماضي، حظرت ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا، رداً على العملية العسكرية، بشكل منفرد قبل القرار الأوروبي المشترك.

كما أصدرت هولندا بياناً عبر خارجيتها أكدت فيه تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا، بعد عدوانها على شمالي سوريا.

ودخل الهجوم التركي على شمالي شرق سوريا، الإثنين، يومه السادس، وسط انتقادات دولية وعربية لتلك العملية العسكرية، التي أطلقت علها أنقرة "نبع السلام"، والتي نظر إليها عربياً ودولياً باعتبارها استهدافاً للسيادة السورية.