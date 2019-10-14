بوتين في الرياض ومعاقبة تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز: واشنطن تعتزم فرض عقوبات "كبيرة" على أنقرة، ومسؤول أمني أمريكي يؤكد جاهزية واشنطن لصد خطر إيران، وألمانيا تبقي خياراتها "مفتوحة" لمواجهة العدوان التركي على سوريا، والقوات الأمريكية في شمال سوريا تتلقى الأوامر بالمغادرة، وسيناتور أمريكي يتوعد تركيا بعقوبات تشل اقتصادها، والاتحاد الأوروبي يتفق على تعليق صادرات السلاح لتركيا، والرئيس الروسي يصل إلى الرياض في أول زيارة منذ 12 عاما، والإمارات تستعرض بالجامعة العربية جهودها في تعزيز حقوق الإنسان، وموجريني: أوروبا لديها التزام واضح بشأن حظر تصدير الأسلحة لتركيا، وهيئة انتخابات تونس تعلن رسميا فوز قيس سعيد بالرئاسة.

وفي الاقتصاد تطالعون: تراجع النفط بفعل غموض اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين، والذهب يرتفع بفعل موجة تراجع في أسواق الأسهم، والأسهم التركية تسقط أمام العقاب الأمريكي المحتمل، وأوروبا تنقذ الذراع الجوية لـ"توماس كوك" في ألمانيا بتمويل مؤقت، ووزير الطاقة السعودي يستهدف استمرار فائض بإمدادات النفط، والمخاوف التجارية تضرب وول ستريت مجددا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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