ترامب يعلن فرض عقوبات "مدمرة" على تركيا

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، أنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين

وقال ترمب في بيان نشره على حسابه على تويتر: “سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بمئة مليار دولار”.

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وتابع: “على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأميركية ضد داعش في سوريا”.

كما أضاف: “أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر”.

وقال إن الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً: “أوضحت لأردوغان أن على العملية التركية ألا تسبب أزمة إنسانية شمال شرق سوريا”.

ووفقا لبيان ترامب فإن عقوبات على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين وأي شخص يساهم في أفعال تركيا المزعزعة للاستقرار في شمال سوريا، وزيادة التعريفة الجمركية على واردات الحديد التركي بنسبة 50%.