بن سلمان وبوتين يناقشان اوضاع المنطقة والتعاون في مكافحة الارهاب

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الأمير محمد بن سلمان

الخليج 365 - متابعات

ناقش ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،اليوم ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع في الساحة اليمنية والسورية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.

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وجرى خلال الجلسة، استعراض أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

كما رأس ولي العهد السعودي والرئيس الروسي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين.

واكد سمو ولي العهد السعودي أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

فيما نوه الرئيس الروسي خلال كلمته في الاجتماع أن كبار الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيسي في الاقتصاد بين روسيا والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتعاون الناجح بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة..مشدداً على دور سمو ولي العهد في تأسيس هذه الشراكة.