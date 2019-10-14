شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يهدد بفرض «عقوبات صارمة» على تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سورية. وقال ترمب في تغريدة «عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!»، بدون مزيد من التفاصيل. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع اليوم لتقييم هذا الملف.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سورية. وقال ترمب في تغريدة «عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!»، بدون مزيد من التفاصيل. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من البيت الأبيض لاحقاً أن فريق الأمن القومي الرئاسي سيجتمع اليوم لتقييم هذا الملف.

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