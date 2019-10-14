شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك توقف تصدير السلاح لتركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (براج) قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك إن بلاده انضمت اليوم (الإثنين) إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا بسبب هجومها في شمال سورية. وقال الوزير على تويتر «جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري لتركيا». واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي. وقررت فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.

قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك إن بلاده انضمت اليوم (الإثنين) إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة لتركيا بسبب هجومها في شمال سورية. وقال الوزير على تويتر «جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري لتركيا». واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي. وقررت فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.

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