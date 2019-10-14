شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأسد تدخل منبج في شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (دمشق) دخلت وحدات من قوات بشار الأسد اليوم (الإثنين) مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سورية، في وقت تحشد تركيا قواتها والفصائل السورية الموالية لها غربها. ونقلت وكالة أنباء النظام السوري «سانا» أن «وحدات من الجيش تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي»، في وقت أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، إنها «دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة».

دخلت وحدات من قوات بشار الأسد اليوم (الإثنين) مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سورية، في وقت تحشد تركيا قواتها والفصائل السورية الموالية لها غربها. ونقلت وكالة أنباء النظام السوري «سانا» أن «وحدات من الجيش تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي»، في وقت أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، إنها «دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة».

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