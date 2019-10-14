شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيّد رئيساً لتونس بـ72,71 في المئة من الأصوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) أصبح قيس سعيّد رئيساً لجمهورية تونس بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمراً صحافياً لإعلان النتائج اليوم (الإثنين). وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي «تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019». وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72,71 في المئة من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي على 27,29 في المئة من الأصوات.

أصبح قيس سعيّد رئيساً لجمهورية تونس بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمراً صحافياً لإعلان النتائج اليوم (الإثنين). وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي «تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019». وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72,71 في المئة من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي على 27,29 في المئة من الأصوات.

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