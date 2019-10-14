50 مستوطنا يقتحمون الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القدس المحتلة أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في الأقصى. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن شرطة الاحتلال أخلت المصلين من باحة المصلى، فيما اقتحم 50 مستوطنا متطرفا باحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس واسع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية، بحجة الأعياد اليهودية وغير الأعياد، وإقدام سلطات الاحتلال على إخراج المصلين من ساحات مصلى باب الرحمة الذي يستهدف بشدة في محاولة من قبل الاحتلال لإعادة إغلاقه بعدما نجح المقدسيون في إعادة الصلاة فيه.



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