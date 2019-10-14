البركاني يدعو لموقف عالمي ضد الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دعا رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد النواب الموالين للحكومة الشرعية وإيقاف تلك الممارسات.

واستعرض البركاني، لدى لقائه في العاصمة بلجراد أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج على هامش أعمال الدورة الـ141 للاتحاد، انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب، مؤكدا أن تلك الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وخرقا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي، وأنها امتداد لانتهاكات الحوثيين ضد عامة اليمنيين منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014.

وتطرق البركاني إلى خطوات تعزيز دور البرلمان في إطار استكمال مؤسسات الدولة اليمنية والدور المناط به لدعم العملية السياسية والدفع بالجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المعترف بها.