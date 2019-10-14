الملكة إليزابيث تستعرض خطة جونسون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان أمس الأجندة التشريعية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي وضعها رئيس الوزراء جونسون.

وقالت إن حكومة جونسون تريد تشكيل شراكة جديدة مبنية على التجارة الحرة والتعاون الودي مع الاتحاد الأوروبي.وأضافت أن جونسون يريد أن تقوم بريطانيا بدور ريادي في العلاقات الدولية وأن تصبح بطلة التجارة الحرة العالمية.