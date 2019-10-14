السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن
عرضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان أمس الأجندة التشريعية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي وضعها رئيس الوزراء جونسون.
وقالت إن حكومة جونسون تريد تشكيل شراكة جديدة مبنية على التجارة الحرة والتعاون الودي مع الاتحاد الأوروبي.وأضافت أن جونسون يريد أن تقوم بريطانيا بدور ريادي في العلاقات الدولية وأن تصبح بطلة التجارة الحرة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تستعرض خطة جونسون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.