تونس تحتفل برئيسها الجديد.. والقروي: خسرت زورا وبهتانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجمع مواطنون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية للاحتفال بعد أن أعلن قيس سعيد فوزه بالرئاسة.

وكانت مؤسسة أمرود أفادت بفوز قيس في الانتخابات في دورها الثاني بنسبة 72.5%، فيما حصل منافسه نبيل القروي على 27.47% من الأصوات.

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وقال سعيد بعد إعلان الفوز في مقر حملته الانتخابية«شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله، هي ثورة بمفهوم جديد في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية».

وتابع «ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة. أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي، ليطمئن الجميع أني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص».

وأضاف «الدولة ستستمر بقوانينها وبتعهداتها الدولية، الدولة ليست أشخاصا، وليطمئن الكثيرون أننا نعي ما نقول لأننا نعرف ما حجم المسؤولية وما معنى الدولة».

من جهته، ألقى المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي باللوم على قرار إيقافه قبل الحملة الانتخابية للدور الأول، في خسارته للسباق الرئاسي في جولة الإعادة ضد منافسه، وقال في مؤتمر ، إنه منع زورا وبهتانا من القيام بحملته الانتخابية، ما أثر حسب رأيه على مبدأ تكافؤ الفرص.