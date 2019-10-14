أسماء عبدالله: السودان وجنوبه شعب واحد في دولتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحثت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، مع رئيسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعقوبات على دولة جنوب السودان جوانا فيرونيكا وفريق الخبراء الذي يزور الخرطوم حاليا.

وأشادت جوانا خلال اللقاء بدور السودان في دعم اتفاقيات السلام في جنوب السودان، مرحبة باستضافة السودان للاجئين من جنوب السودان، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.

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من جانبها، رحبت الوزيرة بجوانا والوفد المرافق لها، مؤكدة أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين، وأن السودان يحرص على تحقيق السلام في دولة الجنوب.

وأكدت أن أمن واستقرار جنوب السودان هو أمن واستقرار للسودان، ولذلك يحرص السودان على دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 12 نوفمبر 2019 بعد أن تم تأجيلها لمدة 6 شهور.

من جهة أخرى، بدأت بجوبا أمس الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» و»الحركة الشعبية لتحرير السودان».