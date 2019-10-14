ضربات موجعة تدحر 150 حوثيا في معقلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لضربات موجعة في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة خلال الساعات الماضية، في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني، أدت إلى مصرع وجرح أكثر من 150 حوثيا، في هجوم مضاد شنه الجيش الوطني على المناطق المحاذية لمركز مديرية باقم، في محافظة صعدة.

وأكد قائد محور آزال قائد اللواء 102 خاصة العميد كنعان الأحصب، أن قوة حوثية كبيرة حاولت الالتفاف على مواقع كان تم تحريرها منهم مسبقا في مديرية باقم، بمحافظة صعدة إلا أنه تم دحرهم وتحويل تلك العملية إلى هجوم مضاد بإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

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وأوضح أن أكثر من خمسين حوثيا لقوا مصرعهم خلال المواجهات، وفرر من تبقى منهم باتجاه منطقة المعائن وطريق الرزامات المؤدي إلى مديرية الصفراء، وأماكن متفرقة من باقم.

وفي جبهة الضالع أعلن الجيش اليمني استكماله تأمين المناطق التي استعادها خلال اليومين الماضيين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن، وقال أركان حرب محور إب العميد الركن عبدالله مزاحم في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات من الجيش والمقاومة وقوات الحزام استكملت تمشيط وتأمين المواقع التي تمت السيطرة عليها وانتزاعها من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومنها معسكر الجب الاستراتيجي ومنطقة بتار وأطراف حبيل السماعي وقرية صبيرة في ميسرة جبهة الفاخر.

وأشار القائد العسكري اليمني إلى انتشار وحدات من الجيش والمقاومة في سوق الفاخر والمناطق المجاورة والتي تعد قلب الجبهة، مضيفا أن القوات أحكمت سيطرتها على قرية مرخزة وما حولها في ميسرة الجبهة وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات خلال الساعات الماضية.

مشاهدات يمنية