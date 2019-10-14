شكرا لقرائتكم ترمب: أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين.

وقال ترمب في بيان نشره على حسابه على تويتر الاثنين: "سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بمئة مليار دولار وسنزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50%".

وتابع: "أنا على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر".

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كما أشار إلى أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع وضمان عدم عودة تنظيم "داعش".

كذلك شدد ترمب على أن الهجوم التركي شمال شرقي سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً: "أوضحت لأردوغان أن العملية التركية تسببت بأزمة إنسانية شمال شرقي سوريا".

وقال: "لا يبدو أن تركيا تخفف من أثر الأزمة الإنسانية الناجمة عن اجتياحها لشمال شرقي سوريا"، مطالباً أنقرة بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرقي سوريا.

وأضاف: "على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأميركية ضد داعش في سوريا"، محملاً أنقرة مسؤولية معتقلي التنظيم في السجون شمال شرقي سوريا.