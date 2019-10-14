شكرا لقرائتكم سيناتور أميركي: سنخرج أردوغان من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن الكيل طفح بالحزبين الجمهوري والديمقراطي من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال غراهام لقناة فوكس نيوز الأميركية، الاثنين، إن أردوغان ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته.
كما أضاف: "سنخرج أردوغان من سوريا ونعيد ترتيب الأمور".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
وقال ترمب في تغريدة إن "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".
وتابع: "القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا ربما تطلق سراح أسرى من تنظيم داعش عمداً لحمل القوات الأميركية على العودة للمنطقة".
وأضاف: "سيكون من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون أسرهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أميركي: سنخرج أردوغان من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.