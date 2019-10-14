شكرا لقرائتكم سيناتور أميركي: سنخرج أردوغان من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أن الكيل طفح بالحزبين الجمهوري والديمقراطي من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال غراهام لقناة فوكس نيوز الأميركية، الاثنين، إن أردوغان ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته.

كما أضاف: "سنخرج أردوغان من سوريا ونعيد ترتيب الأمور".

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وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق الاثنين أن "عقوبات صارمة" ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً رداً على الهجوم العسكري الذي أطلقته أنقرة ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وقال ترمب في تغريدة إن "عقوبات صارمة ضد تركيا قادمة!".

وتابع: "القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا ربما تطلق سراح أسرى من تنظيم داعش عمداً لحمل القوات الأميركية على العودة للمنطقة".

وأضاف: "سيكون من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون أسرهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".