الموجز
أعلنت الأمم المتحدة أنها مستعدة لتقديم المساعدة لكل من مصر وإثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وقال المتحدة باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الهيئة الأممية على استعداد لتقديم المساعدة لكل من مصر وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالمفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.
وأعرب دوجاريك عن أمل الهيئة الأممية في ان يتوصل الطرفان إلى حل مقبول، مؤكداً أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأى شكل ممكن بالاتفاق مع الطرفين.
وتتفق مصر والسودان وأثيوبيا على مواصلة المسلك الدبلوماسى فى حل الخلاف المتعلق بسد النهضة.
وأمس الأحد، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد على، قريباَ فى العاصمة الروسية موسكو، لبحث مسألة تعثر المفاوضات بين الجانبين وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم المساعدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.