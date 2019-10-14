الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم المساعدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الموجز

أعلنت الأمم المتحدة أنها مستعدة لتقديم المساعدة لكل من مصر وإثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وقال المتحدة باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الهيئة الأممية على استعداد لتقديم المساعدة لكل من مصر وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالمفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

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وأعرب دوجاريك عن أمل الهيئة الأممية في ان يتوصل الطرفان إلى حل مقبول، مؤكداً أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأى شكل ممكن بالاتفاق مع الطرفين.

وتتفق مصر والسودان وأثيوبيا على مواصلة المسلك الدبلوماسى فى حل الخلاف المتعلق بسد النهضة.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد على، قريباَ فى العاصمة الروسية موسكو، لبحث مسألة تعثر المفاوضات بين الجانبين وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.