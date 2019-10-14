تركي آل الشيخ : ربع مليون زائر خلال ثلاث أيام فقط فى موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن موسم الرياض، حقق بالأرقام خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ٨٠٪ منهم سعوديين و١٠٪ خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.



وأضاف آل الشيخ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر مابدأ... راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر»



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#موسم_الرياض_بالأرقام</a> خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر.<br>٨٠٪ منهم سعوديين و١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ شخص قطري.<br>بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر مابدأ... راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر...

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