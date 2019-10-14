أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ شرح للرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ في اتصال هاتفي أهداف العملية العسكرية شمال سوريا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: أردوغان شرح لماكرون أهداف العملية العسكرية شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.