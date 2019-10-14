ليندسي غراهام: سنخرج أردوغان من سوريا ونعيد ترتيب الأمور

أكد السيناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​ في حديث لقناة "فوكس نيوز" أننا "سنخرج الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ من ​سوريا​ ونعيد ترتيب الأمور"، مشيراً الى أن "الجمهوريون والديمقراطيون سيفرضون على أردوغان ​عقوبات​ شبيهة بعقوبات ايرن".

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