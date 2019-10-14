خليل: للأسف الناس في واد ونحن بواد آخر ولا تحمل للمسؤولية

اشار وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​، الى انه "للأسف الناس في واد ونحن بواد آخر ولا تحمل للمسؤولية، صدق كمال صليبي عندما قال "نحن في بلد بيت بمنازل كثيرة".

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