الفرق الفنية تعيد التيار الكهربائي إلى القرى المتضررة في وادي جيلو

أنهت الفرق الفنية التابعة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ وشركة مراد لتقديم الخدمات أعمال نقل مخارج محطة تحويل وادي جيلو الرئيسية من المحول رقم 1 والذي تضرر جراء الحريق الذي نشب فجر ليل الأحد - الإثنين إلى المحول رقم 2، الأمر الذي أدى إلى عودة ​التيار الكهربائي​ تدريجيا إلى القرى المتضرّرة.

هذا وتعمل مديرية النقل في مؤسسة كهرباء لبنان على دراسة الحلول لتعويض النقص الناجم عن وجود محول خارج الخدمة تمهيدا لعودة الأمور إلى وضعها السابق.



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