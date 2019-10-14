بلال عبدالله: باسيل كان يزور سوريا ليلا أما الآن سيزورها في وضح النهار

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ إلى ان "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان يقوم مع أحد وزرائه بزيارات إلى ​سوريا​ ليلا والفرق اليوم أنه سيزورها في وضح ​النهار​"، مؤكداً أنه "من غير المسموح أن يتفرد باسيل بالقرارات الخارجية للدولة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عبدالله إلى أنه "فليذهب باسيل إلى سوريا بصفته "التيار الوطني الحر" لا بصفته ويزر خارجية في ​الحكومة​"، معتبراً أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تأخر بالرد وكان من المفترض أن يرد من بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب ولكن هو لديه حرص على الوحدة الداخلية".