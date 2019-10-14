حمدان: ابو فاعور نسي أن رئاسة حزبه خرجت من تحت عباءة سورية

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ان يبدو أن وائل وهبي أبو فاعور يتناسى ان رئاسة حزبه خرجت من تحت عباءة سورية على أيدي وزير الدفاع الاسبق العماد ​مصطفى طلاس​" لافتا الى "ان بئس هذا الزمان الذي اصبح فيه ابن عميل يهودي تلمودي، نائباً ووزيراً يهدد ويتوعد في ساحات ​لبنان​ ".

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