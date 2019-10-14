حاصباني: كلام باسيل عن زيارة سوريا في غير مكانه وسيعرض لبنان لنكسات كبيرة

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن "كلام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل عن زيارته إلى سوريا واعادة فتح علاقات على هذا المستوى مع النظام السوري في غير مكانه ويعرض لبنان إلى تحديات كبيرة وسيضعنا بدائرة العقوبات وبدائرة خارج الاجماع العربي"، معتبراً أن "الذهاب بهذا التوقيت من وزير إلى سوريا بشكل علني ورسمي سيعرض لبنان إلى نكسات كبيرة ونحن الآن بأدق وضع اقتصادي بتاريخ لبنان".
وفي حديث تلفزيوني، أكد حاصباني أن "اي خطوة بهذا الاتجاه يتحمل نتائجها من يقوم بها ويكون قد "كبس على كبسة الزر" نحو الانهيار"، مشيراً إلى انه "إذا الموضوع هو تقديم أوراق اعتماد لسوريا لرئاسة الجمهورية فهذا مؤسف وليس هكذا يكون العمل السيادي المطلوب من رئيس جمهورية لبنان".
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