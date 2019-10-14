اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​ياسين جابر​ "ان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ليس أول وزير يزور ​سوريا​، ولكن نحن نشجع على الزيارة وبخاصة انه قد يأتي بنتائج ايجابية حول اعادة ​النازحين السوريين​، فحينها يمكن للحكومة ان تتبنى هذه النتائج".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: زيارة باسيل قد تأتي بنتائج ايجابية حول النازحين تتبناها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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