شهيب: نطمئنك أن لا أحد ينتظرك عند حافة النهر فالظلم يجرف صاحبه

أكّد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "صوتنا صوت الناس، صوتنا صوت العقل، خطابكم واحد، خطابكم تهديد ووعيد وجرف "ولأننا من المخربين الذين يتطاولون" كما وصفتنا. نطمئنك أن لا أحد ينتظرك عند حافة النهر. فالظلم يجرف صاحبه. والنبع دائماً من الجبل والمصب ساحلاً. ما تجربونا".

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