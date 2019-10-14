جنبلاط حيا مظاهرة اليوم تنديدا في سياسة العهد ودان التعرض للاعراض ايا كان السبب

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه يحيي منظمة ​الشباب​ في الحزب التقدمي الاشتراكي على مظاهرة اليوم تنديدا في ​سياسة​ العهد الداخلية والخارجية، لكنه يدين التعرض للاعراض وللحرمات ايا كان السبب، هذه ليست ادبيات ​كمال جنبلاط​ والافضل ان تطالعوا عن كثب كتابه أدب ​الحياة​"، اضاف قائلا "اطلب من منظمة الشباب اجراء اللازم".

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