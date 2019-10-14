أعرب الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، عن تمنيه "النجاح لمن يريد مساعدة ​سوريا​ في حماية ​الأكراد​" مشيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ان نحن على بعد 7 آلاف ميل عن سوريا والجهة التي ستختارها للمساعدة أيا كانت، ترغب بطبيعة الحال في حماية الأكراد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أتمنى النجاح لمن يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.