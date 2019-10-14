وجه وزير ​البيئة​ فادي التي تترافق في اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية 45 كيلومتر في الساعة، ما يشكل خطرا على غاباتنا واحراجنا الطبيعية في حال نشوب أي حريق كما حصل في المشرف.

ودعا جريصاتي في بيان "المواطنين الى تفادي حرق الحشائش اليابسة واتخاذ أقصى درجات الحذر عند تنظيف اراضيهم، كما دعا البلديات على مختلف الاراضي اللبنانية، ولا سيما البلديات ال26 الاكثر تهديدا بالتعرض للحرائق الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستمرار بأعمال الوقاية تجنبا لاندلاع أي حريق".

كما ناشد وزير البيئة ​وزارة الداخلية​ و​المديرية العامة للدفاع المدني​ وأفواج الاطفاء للبقاء في حال جهوزية للتدخل عند أي طارىء لنكون جميعا يدا بيد من اجل حماية مساحاتنا الخضراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي نبه المواطنين والبلديات من موجة الحر وناشد الداخلية والدفاع المدني والاطفاء للبقاء في حال جهوزية للتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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