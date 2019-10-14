هدد الرئيس لأميركي دونالد ترامب بـ"فرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين على خلفية العملية العسكرية بسوريا"، مشيراً الى ان "الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والامن والاستقرار في المنطقة".
وأوضح ترامب أنه "سيصدر قريبا أًمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الحاليين والسابقين، وسيتوقف على الفور عن مفاوضات مع تركيا بشأن صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار".
ولفت الى "أنني أوضحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على العملية التركية ألا تسبب أزمة انسانية شمال شرق سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.