ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين

هدد الرئيس لأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"فرض ​عقوبات​ قاسية جدا على مسؤولين أتراك سابقين وحاليين على خلفية العملية العسكرية ب​سوريا​"، مشيراً الى ان "الهجوم التركي ​شمال شرق سوريا​ يهدد ​السلام​ والامن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح ترامب أنه "سيصدر قريبا أًمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الحاليين والسابقين، وسيتوقف على الفور عن مفاوضات مع تركيا بشأن صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار".

ولفت الى "أنني أوضحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على العملية التركية ألا تسبب أزمة انسانية شمال شرق سوريا".