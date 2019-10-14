شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يوجد 3.5 مليون أسرة تعولها امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وممثلة لشباب السياسيين، إنه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للإحصاء عن عام 2018 يوجد 3.5 مليون أسرة تعولها امرأة، وهذا يؤكد حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة.

وأشارت سها سعيد، إلى أن تمكين المرأة توجه عام للدولة المصرية، ولا خلاف على ذلك، حيث ظهر هذا الأمر جليا فى كافة خطط الدولة الاستراتيجية، التى تهدف لرفع الكفاءة ويعقبها تمكين حقيقى على أرض الواقع، وهذا ما تم ترجمته فى العديد من الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية، وفى البرلمان ايضا.

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وأضافت سها سعيد، إن جدية بعض الدول فى التوجه بتمكين المرأة جعلتها تسن التشريعات وتدعمها لتفعيلها ولضمان التطبيق الفعلى، والمرأة العاملة تحقق تفوق ونجاح فى عملها حتى قبيل مرحلة الحمل والانجاب، وبسبب تشتيت دورها بين دورها كام ورب منزل وعملها مما يجعلها فى مرحلة صعبة، ولهذا لابد من مناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل للوصول لحلول إيجابية على أرض الواقع.

وطالبت سها سعيد ، بإطلاق عدد من المبادرات بشأن المرأة العاملة ، ومسألة الحضانة ورعاية الأطفال، وكيف يمكن أن يكون هناك تشريع أو مبادرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يعقد على مدار جلستين، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية الثانية تتحدث عن : تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل".

