شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تنظم دورة تدريبية لأعضائها حول الجرائم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين، دورة تدريبية، حول شرح أحكام القانون فى الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية و السيبرية والمونوفوبيا وأثر ذلك على الأمن القومى، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وذلك عصر الخميس المقبل بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى.

يحاضر فى الدورة، اللواء أحمد ونيس الخبير الأمنى والاستراتيجى، والدكتور شعبان علم الدين أستاذ القانون الدولى والقاضى بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات، والدكتور نور ابراهيم استاء القانون الدولى واستشارى الإرشاد المجتمعى.

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وتأتى الدورة التدريبية تحت إشراف يحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الشباب وكمال مهنى عضو مجلس النقابة .

ومن المقررأن يحصل المشاركون فى الدورة على شهادة معتمدة باجتياز الدورة .