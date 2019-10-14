شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: لا يوجد نظام ديمقراطى على مستوى العالم يشوه صورة المؤسسات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن شباب تنسيقية الأحزاب نموذج مشرف لمحاولة إصلاح الحياة الحزبية فى مصر، مضيفاً: "نعيش أفضل أنواع الممارسة السياسية والحزبية، وعلينا أن نضع الظرف الذى يمر به الوطن امام اعيننا، وحجم التحديات والمؤامرة التى تُحاك بنا".

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيية، والذى يعقد على مدار جلستين، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية الثانية تتحدث عن " الموظفة : تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل".

Advertisements

وأضاف الشهابى أن أى نظام ديمقراطى على مستوى العالم لا يهاجم مؤسسات الدولة، ولا يشوه صورة الشخصيات العامة، مؤكدا أن كافة مؤسسات الدولة قامت بالدور المنوط بها خلال الفترة السابقة ومنها البرلمان الذى قام بدور كبير من خلال اقرا حزمة من التشريعات الهامة التى كان لها دور فى التصدى للحرب التى تحاك ضد الدولة المصرية.

وأشار الشهابى إلى أن الفترة المقبلة تستوجب أن يكون هناك لقاءات وجلسات مكثفة بين الدولة والأحزاب السياسية، لوضع رؤية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة وطفرة من الحياة السياسية ومزيد من تمكين الشباب على أرض الواقع.