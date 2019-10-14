شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: مشروع قانون المشروعات الصغيرة يهدف لتمكين المرأة اقتصاديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب التجمع، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجود في البرلمان حاليًا يعد أمرًا جيدًا لأرباب المشروعات، وعلى رأسهم المرأة، وخطوة جديدة نحو تحقيق مزيد من تمكين المرأة على أرض الواقع فى المجال الاقتصادى.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، والذى يعقد على مدار جلستين، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية الثانية تتحدث عن " الموظفة : تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل".

وأضافت سمير، أنه يجب أن يتم أخذ رأي الشباب من أصحاب هذه المشروعات للوقوف على مشاكلهم، خاصة وأن المرحلة الحالية تشهد رؤية واستراتيجية نحو مزيد من تمكين المرأة خاصة فى المجال الاقتصادى الذى يعد حل للعديد من المشكلات الخاصة بالمرأة.

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