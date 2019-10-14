كاتب سعودى عن زيارة بوتين للملكة: توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى سليمان الدوسرى، أهمية الزيارة التى أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة تقوى علاقاتها شرقا وغربا. وقال سلمان الدوسرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"يحسب للسعودية قدرتها الفائقة على تقوية عرى تحالفها الجديد مع دولة عظمى مثل روسيا". وتابع الكاتب السعودى : "في الوقت الذي لا زالت تحافظ فيه على قوة تحالفاتها التاريخية الأخرى ..من واشنطن غرباً إلى موسكو شرقاً.. توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة". Advertisements

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