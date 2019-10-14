شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك فى مؤتمر "سد النهضة" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوفد منها في مؤتمر "سد النهضة .. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري" الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، غدا الثلاثاء 15 أكتوبر، بفندق "ماريوت الزمالك"، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في شئون المياه والسدود وفي الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وسيطرح المؤتمر عددا من المحاور والتساؤلات التي سيتم الإجابة عليها من بينها:

١- طبيعة الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمة وتداعياتها.

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٢- كيف تفكر إثيوبيا في أزمة سد النهضة؟

٣-ماذا عن المسار السياسي لأزمة سد النهضة؟، وفرص وجود وسيط لحلحلة الأزمة للوصول لاتفاق يضمن حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في عدم الإضرار بحصتها في مياه النيل.

٤-البعد الفني للمفاوضات الثلاثية.

٥-مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة.