شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تنسيقية شباب المصريين الأحرار:الديمقراطية ليست قاصرة على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مشعل، ممثل تنسيقية الشباب عن حزب المصريين الأحرار، إن القنوات الشرعية التى من خلالها يتم إعلاء لغة الحوار، لابد أن تكون على نفس الأرضية وتهدف للحفاظ على مصلحة الوطن، ومن هذا المنطلق نتقبل الرأى الآخر، ومن هنا تأتى فكرة الديمقراطية.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيية، والذى يعقد على مدار جلستين، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية الثانية تتحدث عن " الموظفة : تفعيل دور رعاية الأطفال فى مقرات العمل".

وأضاف مشعل، أنه لابد من الوصول للرأى والرأى الآخر ، وأن الديمقراطية ليست قاصرة على الانتخابات فحسب، ولكنها فى الحقيقة إعلاء المصلحة العليا لمصلحة الوطن ، مشيرا الى أن ممارسة الديمقراطية تبدأ من خلال الاهتمام بالعمل النقابى، على أن يكون أكثر فاعلية ، وكافة مؤسسات الدولة كذلك.