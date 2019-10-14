سفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين بلاده ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريس على عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في شتى المجالات.

وقال السفير - في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الإثنين خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لإسبانيا - إن القاهرة ومدريد تربطهما علاقات تاريخية كما يشهد التعاون بين البلدين تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فى العديد من القطاعات.

وأضاف أنه التقى على مدار الأشهر الماضية مع العديد من رجال الأعمال المصريين لبحث فرص تعزيز الاستثمارات وإطلاعهم على فرص الاستثمار فى إسبانيا، لافتا إلى أن الشركات الإسبانية لديها استثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والزراعة والانشاءات والغاز والسياحة.

حضر الاحتفال - الذي بدأ بعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا - ممثلون عن الحكومة وعدد من المسئولين ورجال الأعمال ونخبة من السياسيين والصحفيين والإعلاميين وأفراد الجالية الإسبانية بالقاهرة والسفراء المعتمدين بالقاهرة.